Aparatură modernă la Spitalul din Brad Aparatura medicala noua a fost achiziționata pentru Spitalul municipal din Brad. Unitatea medicala a beneficiat in ultima perioada de investiții majore in ceea ce privește dotarea cu aparatura medicala, strict necesara pentru un act medical de calitate. Acum, unitatea medicala a fost dotata cu un ecograf de noua generație cu bicicleta pentru test de efort, masa moderna pentru intervenții chirurgicale, lampi scialitice, aparat pentru ventilație asistata, și multe alte dotari strict necesare. Autoritațile locale din Brad susțin ca vor continua demersurile pentru modernizarea unitații… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

