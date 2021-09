Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX, Fabrice Leggeri, aflat intr-o vizita de lucru in tara noastra, s-a intalnit, joi, cu participantii la o operatiune organizata la Marea Neagra in Romania si Bulgaria, a informat Inspectoratul General…

- O autoutilitara a fost urmarita de politistii de frontiera constanteni, dupa ce a intrat ilegal in tara luni, 31 august, pe la Vama Veche, județul Constanța, granița dintre Bulgaria și Romania. Șoferul, un roman din Buzau, a intrat pe contrasens si a pus in pericol politistul aflat pe artera de control,…

- Un autoturism de lux cautat de autoritatile din Marea Britanie a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman. Potrivit reprezentantilor…

- O barja care aducea din Serbia peste o mie de tone de deșeuri din diferite materiale, unele periculoase, a fost oprita la Cernavoda. Polițiștii de frontiera din Garda de Coasta și lucratori vamali din Constanța Sud, comisari de mediu și reprezentanți ai Capitaniei Cernavoda au controlat, pe…

- Un bolid de lux cautat de autoritațile din Italia a fost descoperit de polițiștii de frontiera constanțeni, informeaza Digi24. La volanul autoturismului de aproximativ o suta de mii de euro se afla un iranian. Șoferul incerca sa iasa din țara, cand polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Italia, la volanul caruia se afla un cetatean iranian.In data de 30.07.2021, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s a prezentat pentru verificarile de frontiera, pe sensul de iesire…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant doi romani in timp ce transportau opt cetateni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Bulgaria.In data de 03.07.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au declansat o actiune pe linia prevenirii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman.In data de 30.06.2021, actionand in baza unor informatii, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiune pe linia…