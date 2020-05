Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea SONDAJ NAȚIONAL al Ministerului Educației, pentru a afla daca scolile au facut in perioada aceasta activitati online: Cum s-au descurcat profesorii, ce masuri au luat directorii si cum s-au comportat elevii si parintii Un sondaj la nivel national urmeaza a fi facut de catre Ministerul…

- Numarul foarte mic de elevi care vor participa la pregatirea pentru examenele naționale este un semnal de alarma pentru autoritați, iar in aceste condiții rezultatele vor fi slabe, sub nivelul anilor trecuți, susțin reprezentanții organizației World Vision Romania (WVR). Potrivit unui comunicat al World…

- Accesul in școli va fi interzis persoanelor cu o temperatura de 37,3 grade Celsius, se arata intr-un ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sanatații. Iar la intrarea in salile de clasa/examen, candidații vor pastra o distanța de 2 metri. Alte masuri dispuse, pentru organizarea activitații…

- In școli și licee vor fi luate masuri speciale in perioada in care elevii se vor pregati pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat, dar și in zilele in care se vor susține probele examenelor, anunța MEDIAFAX.Directorul unei școli din București, Daniela Voinea, a declarat ca va fi nevoie…

- Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, alaturi de Consiliul Național al Rectorilor, Sindicatul Alma Mater și de asociațiile studențești au stabilit cadrul de lucru pentru derularea activitaților in sistemul universitar romanesc, in contextul pandemiei COVID-19. Mai exact, reprezentanții…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a afirmat, sambata, ca obiectivul ministerului este ca pana in toamna sa asigure laptop-uri sau tablete pentru toti elevii care nu au astfel de dispozitive, dar si sa ofere cadrelor didactice pregatirea necesara pentru invatamantul on-line. „Obiectivele…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC , Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov AEBI si Asociatia Valceana a Elevilor AVE solicita reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetarii asumarea unor masuri concrete menite sa asigure accesul la educatie tuturor elevilor din Romania si includerea reprezentantilor…

- Colegiul Medicilor Stomatologi cere Guvernului asigurarea accesului medicilor stomatologi la masuri concrete de protectie sociala si economica adecvate, ca urmare a ordonanței prin care s-a suspendat activitatea cabinetelor de medicina dentara. ”Odata cu argumentarea nevoii imediate de a inchide temporar…