Anunțul MTS, după apariția focarelor de coronavirus în Liga I: ”Izolarea echipelor este prima soluție” Ministrul Tineretului și Sportului Ionuț Stroe a anunțat ca izolarea echipelor in cantonamente ar putea fi impusa din nou in Liga I, dupa ce mai mulți fotbaliști de la Dinamo și CFR Cluj au fost confirmați cu coronavirus. ”Campionatul de fotbal are toate condițiile sa duca competiția la bun sfarșit. 3 august este data la care trebuie avansate catre UEFA echipele care vor participa in competițiile europene.LPF trebuie sa programeze toate meciurile pana pe 3 august sau sa vina cu soluții pentru stabilirea clasamentului final, care trebuie validat de FRF.Izolarea echipelor este prima soluție avansata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

