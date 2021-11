Anunțul îngrijorător al OMS. Ce ar putea să se întâmple până în primăvara anului viitor, în Europa In mai multe state europene, numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus se afla, din nou, pe o panta ascendenta. In țara noastra, in ultimele saptamani, bilanțul a aratat o descreștere a numarului de infectari. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au transmis faptul ca in Europa ar urma sa moara, pana in primavara anului viitor, trei sferturi de milion de oameni, din cauza infectarii cu Covid-19. In condițiile in care tendința actuala se va menține, atunci aproximativ 700.000 de oameni ar putea sa iși piarda vieților, fiind vorba despre un scenariu sumbru, arata Antena 3. Ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

