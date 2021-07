ȘOCANT! Trei județe din România s-au mutat complet în Marea Britanie!

Numarul romanilor care au depus cerere de rezidenta in Marea Britanie este 918.000, conform autoritatilor de la Londra, citate de BBC. Asta inseamna populatia a trei judete din Romania. Doar in Londra se afla 350.000 de romani, mai multi decat in orice alt… [citeste mai departe]