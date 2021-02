Anunț important de la poliție pentru cetățeni: Iată ce trebuie să știți CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Poliției, din cauza pericolului infectarii cu virusul COVID-19, sunt sistate audiențele in toate sediile inspectoratelor de poliție din țara, inclusiv in cele din subdiviziunile IGP. Raioanele cele mai afectate de COVID-19”Misiunea noastra a Poliției este sa va protejam si sa va ajutam de fiecare data cand ne veti solicita, iar impreuna vom gasi cele mai bune solutii. Trebuie sa ne adaptam schimbarii și sa conștientizam ca, in ultima perioada de timp, numarul de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

