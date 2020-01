Anunț ANM: vremea se schimbă în primul weekend din 2020 Anunț ANM: vremea se schimba in primul weekend din 2020. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca primul weekend din 2020 vine cu mari schimbari. Va fi cod galben de viscol la munte, iar pe litoral vantul va crea probleme. Sambata, 4 ianuarie 2020, valorile termice diurne vor fi peste cele caracteristice datei. Ziua cerul va fi variabil, dar dupa-amiaza nebulozitatea se va extine in regiunile vestice, nordice și centrale ale țarii, unde se vor semnala precipitații slabe și mixte. Noaptea vor exista innorari și precipitații in aproape toata țara, ninsori la munte unde se vor depunde un… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

