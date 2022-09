Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi racoroasa in primele zile 5 7 septembrie , cand media maximelor va fi in jur de 21 de grade, iar cea a minimelor de 13...14 grade, dar in perioada…

- Vremea se schimba radical! Temperaturile scad cu 10 grade si exista pericolul viiturilor, din cauza precipitațiilor, care vor continua sa cada și in zilele urmatoare. Vremea va ramane inchisa pana spre finalul acestei saptamani in majoritatea zonelor din țara. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru zilele urmatoare in Dobrogea. Desi temperaturile vor mai scadea, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a Dobrogei, iar disconfortul termic va fi ridicat. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL…

- Meteorologii au facut o estimare a evoluției termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele doua saptamani. In cea mai mare parte din țara se va inregistra o racire a vremii dupa 8 august 2022.

- Meteorologii au emis prognoza meteo pana pe 29 august 2022. Daca la inceputul ultimei luni de vara sunt așteptate temperaturi normale pentru aceasta perioada, spre finalul lunii vom avea de-a face cu temperaturi mai mari fața de cat ar fi normal.

- Temperaturile vor ramane apropiate de normalul perioadei in primele doua saptamani din august, ușor mai ridicate in regiunile vestice, urmand ca dupa 15 august valorile termice sa creasca din nou, potrivit estimarilor actualizare facute de Administrația Naționala de Meteorologie. Finalul lunii va aduce…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal atat in a doua parte a lunii iulie, cand un val puternic de canicula va lovi țara, cat și in primele doua saptamani din august, au anunțat marți meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, in perioada…

- Meteorologii au facut estimari ale temperaturilor și precipitațiilor din urmatoarea perioada, pana pe 1 august 2022. Potrivit prognozei emise de ANM, vom avea de-a face cu un noul val puternic de canicula, incepand cu 18 iulie.