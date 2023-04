Antrenorul unei echipe de baschet din Galați a murit în timpul unui meci, la Focșani. „Ambulanța a sosit la sală fără medic” Dalibor Destanovic, in varsta de 47 ani, antrenor al Academiei Phoenix Galați de juniori, a murit in primul sfert al unui meci de juniori U16 baieți disputat la sala Liceului Sportiv Focșani. Potrivit surselor GSP.ro , ambulanța venita la sala de sport nu avea medic. Federația Romana de Baschet a transmis ca Destanovic a suferit un infarct in timpul primului sfert al merciului și nu a mai putut fi salvat. Echipa Phoenix Galați juca impotriva Științei București, meci inceput la ora 16:00. Sursele GSP susțin ca la sala nu s-ar fi aflat nicio salvare, iar cea care a sosit dupa ce antrenorul a inceput… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

