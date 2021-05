Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe ai Statelor Unite și Rusiei, Antony Blinken și Serghei Lavrov, au convenit miercuri, intr-o convorbire telefonica, sa se intalneasca saptamana viitoare in Islanda, la Reykjavik, in marja summitului Consiliului Arcticii, a anuntat Moscova, potrivit Agerpres, care citeaza France Presse.…

- In ultima vreme, relațiile dintre Rusia și Statele Unite se afla intr-o criza evidenta: sancțiunile americane curg una dupa alta, diplomații sunt expulzați, Rusia este forțata sa riposteze, iar Washingtonul promite sa ”pedepseasca” Moscova, iar si iar. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, E.S. Valeri Kuzmin a declarat pentru agenția de presa rusa ITAR-TASS ca Moscova considera decizia Romaniei de a declara persona non grata un diplomat rus ”un pas neprietenos”. Ambasadorul a mai spus, potrivit Europa FM, ca Moscova iși rezerva dreptul de a ”adopta…

- Ministrul afacerilor externe al Mexicului, Marcelo Ebrard, va intreprinde o vizita de lucru in Rusia in perioada 24-28 aprilie, a anuntat Ministerul de Externe mexican intr-un comunicat emis miercuri seara, informeaza joi TASS. Vizita se va desfasura in cadrul "unui dialog politic deschis" intre cele…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a ajuns duminica la Moscova pentru discutii cu privire la viitorul relatiilor cu Statele Unite dupa ce presedintele american Joe Biden a spus ca il considera un 'criminal' pe omologul sau Vladimir Putin, a relatat agentia TASS, transmite Reuters. Ministerul…

- Diplomatia rusa a incurajat marti o revenire coordonata a SUA si Iranului in acordul nuclear din 2015, cele doua parti refuzand in continuare sa faca primul pas decisiv pentru salvarea acestui text, relateaza France Presse. "Daca ne bazam doar pe problema de a sti cine isi va respecta…

- Ministerul rus de Externe a venit cu o nuantare a afirmatiei lui sefului diplomatiei ruse Serghei Lavrov despre disponibilitatea Rusiei de a rupe legaturile cu UE, potrivit agentiei de presa oficiale ruse TASS. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la…

