- Informatii cum ca s-ar fi gasit voturi ale PSD si ALDE, de la Sectorul 1, in saci cu rechizite, au fost preluate in spatiul public, dupa ce au fost transmise de postul de televiziune Antena 3. Gabriela Firea i-a acuzat pe castigatorii alegerilor, pe pagina ei de Facebook, de frauda electorala.

- Daniel Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a declarat ca asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia in discutie contestatia sa privind imaginile aparute in spatiul public cu persoane care au intrat in sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din BES 1. "Am depus la BEC o contestatie.…

- „Persoana care urca un sac de procese verbale pe dulap prezentat in inregistrarile de la A3 drept userist este Galca Mihai Florentin, reprezentantul in BES 1 al PPU (S-L), partidul lui Piedone fondat de Dan Voiculescu". Primarul ales al Sectorului 1 mai explica si acea camera securizata in care se aflau…

- USR Sector 1 a transmis referitor la imaginile de la Biroul Electoral ca sacii au fost manipulați exclusiv de personalul auxiliar al BES. „Sacul scos din sala cu voturi este un sac cu semnaturi, nu cu voturi, pentru a se verifica procesele verbale” Precizarile USR Sector 1 legate de scandalul de dupa…

- PSD cere anularea alegerilor de duminica din Sectorul 1 și folosește drept argument imagini in care susține ca ar aparea membri USR-PLUS, care ar fura voturi. Clotilde Armand a raspuns acuzațiilor, explicand ca in imagini apare și președintele BES1, procurorul Sprincu Nicolae, care a decis sa fie numarate…

- Poliția și Parchetul pe pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anunțat o noua ancheta la Biroul Electoral Sector (BES) 1, dupa ce, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza zilei” de la Antena 3, au fost difuzate imagini cu mai mulți membri ai USR -PLUS care au avut calitatea de observatori și care, insoțiți…

- Deși existau suspiciunea de frauda a scrutinului de alegeri locale la Sectorul 1 al Capitalei, nu existau dovezi concrente, palpabile. De aseara, insa, aceste dovezi exista iar unele din persoanele implicate au fost și identificate. Frauda la alegerile locale 2020 La anunțarea datelor preliminare de…

- Candidata PNL - USR PLUS la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand explica imaginile difuzate de Antena 3 in care persoane prezentate ca fiind membri USR par ca umbla la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1.