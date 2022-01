Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii sunt sfatuiți de catre medicii veterinari sa stea cu ochii pe pasarile din curte și sa anunțe autoritaților orice caz de imbolnavire. Avand in vedere contextul epidemiologic agravat sub raportul influenței aviare inalt patogene in Europa respectiv declararea unor focare de Gripa Aviara…

- “Focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile noiembrie si decembrie in Italia (128 de focare), Polonia (33 de focare) si Ungaria (28 de focare). Alte state membre care au notificat confirmarea de noi focare de gripa aviara inalt patogena, sunt Bulgaria…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei in contextul in care focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…

- Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia au raportat pana in prezent cel puțin un caz de infectare cu varianta OMICRON, potrivit ECDC.Specialiștii au aunțat și ca alte cazuri sunt investigate, iar numarul total al infectarilor cu aceasta tulpina…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- ''Stim ca suntem acum angajati intr-o cursa contracronometru'', a spus Von der Leyen intr-o declaratie data presei in timpul unei vizite in Letonia, adaugand ca producatorii de vaccinuri au nevoie de doua pana la trei saptamani pentru ''a avea o viziune completa asupra caracteristicilor mutatiilor''…

- “Redresarea economica continua dupa mai bine de 18 luni de la inceputul recesiunii globale declansate de pandemia COVID-19. Tendinta se datoreaza in mare parte accelerarii procesului de vaccinare din timpul verii, in special in economiile avansate. Acest lucru determina o revenire a consumului de servicii…