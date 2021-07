Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de control astfel constituite, vor actiona in sapte zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; Vama Veche.Astazi, 17 iulie, la Constanta, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor A.N.S.V.S.A.…

- Dosarul Niculinei Milea, fosta coordonatoare a Centrului Local Tulcea din cadrul APIA, este disjuns din cazul Irinei Manole, fosta sefa a Serviciului active fizice si plati directe din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale O.J.F.I.R. Tulcea. Tribunalul Tulcea a admis acordul…

- Un grav accident a avut loc, in noaptea de 5 iulie, pe DN 39, intre Tuzla si Costinesti, pe directia spre Constanta. In evenimentul rutier au fost implicate un Mercedes ML, cu numere de Constanta, si un BMW cu numere de Timis. Potrivit martorilor autoturismul, marca Mercedes, a intrat in BMW din spate,…

- Potrivit IPJ Constanta, turistii aflati pe litoral trebuie sa fie atent la noua metoda de furat obiecte personale, denumita - „ziarul”! Pe langa vechile metode „accidentul” si „pomana”, au aparut alte metode de inselaciune, transmite Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Constanta. O metoda de furt,…

- Pentru a fi siguri ca produsele pe care le cumpara constantenii sunt certificate sau provin de la producatorii autohtoni, dar si pentru eradicarea comertului stradal neautorizat, politistii locali verifica permanent zona pietelor agroalimentare din Constanta.Politistii au surprins, astazi, in zona pietei…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, alaturi de reprezentanți ai Garzii Forestiere Cluj, au efectuat controale la doua societați de comercializare și transport a materialului lemnos.

- Ca urmare a unor afaceri marunte ale unor membrii USR de la malul marii, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, va propune premierul Florin Cițu un proiect legislativ prin care toate cele circa 200 de stațiuni turistice de interes local și național vor deveni talciocuri…

- Traficul a fost deviat pe podul de la Cernavoda din cauza unor lucrari. Se inchide temporar circulația pe sensul catre litoral, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea…