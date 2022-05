Stiri pe aceeasi tema

- Campania "Caravana Consumatorilor" a continuat in nordul Moldovei, in aceasta saptamana, iar cele mai mari magazine verificate apartin lantului Auchan si se afla in municipiile Suceava si Iasi.Potrivit unui comunicat al ANPC, transmis vineri AGERPRES, in urma controlului, comisarii institutiei au aplicat…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBENInterval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 - 29 aprilie, ora 6Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiPe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania,…

- La Centrul Antigrindina de la Holboca a fost lansat programul antigrindina si de stimulare a precipitatiilor din avion, al treilea proiect de acest tip implementat la nivel național. Daniel Florea, directorul programului UCCG Moldova 1 Iasi, a anunțat inceperea, la Iași, a celui de-al treilea experiment…

- 112 elevi, din 8 județe ale Moldovei: Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacau, Galați, Vrancea și Suceava, vor participa, in perioada 25-27 martie 2022, la Suceava, la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala pentru clasele III-VIII.Deschiderea concursului va avea loc pe 25 martie, la ora ...