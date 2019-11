ANM: Cat mai tine gerul si unde ninge

Stiri pe aceeasi tema

- Valul puternic de frig ingheata Romania si in urmatoarele zile. De la mijlocul saptamanii viitoare vremea va incepe sa se incalzeaza, iar joi, pe 28 noimebrie, maximele vor atinge 16 grade Celsius. Pana atunci, avem parte de ploi, frig in mare parte din tara, lapovita si ninsori.

- Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, potrivit hartii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), privind grosimea stratului de zapada.

- Ninge la aceasta ora in Romania. Pe Transfagarasan sunt zero grade Celsius si s-a depus deja un strat de 10 centimetri de zapada. Ninge de aseara, de la ora 20.00. Zapada s-a asternut si in masivul Bucegi, unde, la peste 2200 de metri ninge de ore bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis…

- Cu treizeci de ani in urma, Zidul Berlinului se prabușea, anunțand sfarșitul comunismului. Romania se pregatea de al XIV-lea Congres al PCR și parea ca nimic nu se va schimba. Valul nu s-a oprit, insa, la granițele Romaniei.

- Dupa ce vortexul polar a adus temperaturi negative in Romania, specialiștii Severe Weather Europe anunța o noua schimbare dramatica de vreme in Europa de Est, inclusiv in țara noastra. Potrivit unei noi prognoze a specialiștilor Severe Weather, Romania și alte țari din Europa Centrala și de Est vor…

- Valul de aer polar care s-a abatut asupra Romaniei a adus ninsori in mai multe zone din țara. In Cluj, Alba și in Bistrița zapada masoara deja cațiva centimetri. Strat de zapada depus si in Neamt si pe Transfagarasan. Ninge in Romania. In Pasul Tihuța a nins noaptea trecuta ca in povești. Turiștii…

- Valul de aer polar cuprinde toata Romania, iar temperaturile vor scadea cu aproximativ 10 grade Celsius. Temperaturile vor fi mai scazute decat in mod normal pentru aceasta perioada. In zona montana vor fi innorari temporare, izolat va ploua, iar la peste 1.900 m altitudine, trecator vor fi si precipitatii…

- Valul de aer polar a ajuns deja in Romania, in regiunile din nordul țarii, iar de miercuri va pune stapanire și pe restul țarii. Acesta va aduce, potrivit estimarilor facute de meteorologi, vant puternic in mai multe județe din țara.