ANM anunță două săptămâni cu precipitații zilnice. Care sunt excepțiile Vești importante pentru agricultori, mai ales ca in unele zona din țara seceta se face simțita. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza ca, in urmatoarele doua saptamani (14 – 27 februarie), regimul termic prognozat va fi, in general, unul cald, cu temperaturi maxime pozitive in aproape toate regiunile, cu o probabilitate de aparitie a precipitatiilor temporare aproape in fiecare zi. Sunt și zone, insa, unde vor fi precipitații ceva mai puține, fiind vizate regiuni precum Dobrogea, Oltenia, Muntenia și Moldova, unde acestea nu vor avea o frecvența zilnica. Astfel, in Banat, media… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

