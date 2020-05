ANM: Anul agricol 2019-2020, afectat de secetă puternică şi extremă Distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Pe profilul de sol 0-100 cm discutam de aproape toata tara, unde seceta pedologica este puternica si extrema. Pentru ca am avut, asa cum am spus, un interval extrem de secetos. De la 1 septembrie 2019 si pana in 25 mai 2020 cantitatea medie de precipitatii la nivelul Romaniei insumeaza doar 311,9 litri/metru patrat, insa, la nivel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Elenei Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie, distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema. 'Pe profilul de sol 0-100 cm discutam de aproape…

- Distributia neuniforma la nivel regional a precipitatiilor din ultima vreme nu a refacut rezerva de apa din sol, unde avem seceta pedologica puternica si extrema, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).'Pe profilul de sol 0-100…

- Cod galben de vreme instabila incepand de miercuri dimineata Peste trei sferturi din tara se vor afla sub o atentionare Cod galben de vreme instabila începând de miercuri dimineata, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, în intervalul…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat ieri,…

- Reuters: Seceta ar putea reduce aproape la jumatate productia de grau din Romania, al doilea exportator din UE. Recolta, estimata la 5-7,4 mil. tone in acest an Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere masiva in acest an, din cauza secetei prelungite, au declarat luni pentru Reuters o serie…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va semnala in cultura graului de toamna in in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, Transilvania si in cea mai mare parte a Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada 5 - 11 mai, publicata de Administratia Nationala…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vom avea o schimbare radicala a vremii, incepand de astazi, 19 aprilie. Valul de aer polar care vine peste Romania va aduce temperaturi anormal de scazute pentru aceasta perioada a anului, fenomene extreme si bruma. Mai mult, in zonele montane…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari Cod galben de vant puternic, ce vizeaza in prima faza peste trei sferturi din tara, respectiv noi atentionari Cod portocaliu de ninsori moderate cantitativ si viscol, valabile in judete din sud-vestul Romaniei, alertele fiind…