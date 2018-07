Aniversări, 2 iulie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Ada Condeescu , actrița (n. 1988); Arina Gheorghița , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici. din Romania (n. 1973); Cozmin Gusa , analist geopolitic, f. politician PSD/PD, f. presedinte PIN , preș. Federației de Judo (n. 1970); Cristian Diaconescu , politician PMP, f. consilier prezidențial, f. ministru de Externe, f. Președinte UNPR (n. 1959); Cristian-Constantin Roman , deputat PNL/f. FC (Forta Civica) de Botosani (n. 1965); Cristina Puia Dan , membra a trupei Kappa (n. 1971); Dan Nica , europarlamentar, deputat PSD, f. ministru al Comunicatiilor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de oameni au fost evacuați din cauza inundațiilor care au facut prapad in mai multe județe din țara. Unii dintre ei au fost somați de forțele de ordine sa-și paraseasca locuințele, in timp ce alții și-au parasit casele, de teama de a nu fi inghițiți de șuvoaie. Sinistrații au fost cazați…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia a doua unitati…

- Peste 200 de perchezitii au efectuat politistii din mai multe judete ale tarii ieri, in cadrul operatiunii “Ziua Z”, operatiune coordonata de procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala. Printre judetele…

- DIICOT face, miercuri, 238 de perchezitii la grupari de criminalitate organizata, in cadrul mai multor dosare. 227 de persoane sunt vizate in cadrul actiunii. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca printre cei vizati de perchezitii sunt si membri ai clanului Ghenosu. "In cadrul operatiunii…

- Atletic Bradu – FC Petrolul Ploiești 1-4 (1-2) Bogdan Chitic Stadion: „Municipal”, Bradu. Spectatori: 750. Au marcat: Preda (38)/ Paun (22, 72), Arnautu (36), N. Popescu (87). Atletic Bradu: Oprican (cpt) – Șucala, Din, Șerban, Achim – Paraschiv – Fundatureanu, Golban (78 Tanasescu), Tanase, Trașca…

- Criticul literar Nicolae Manolescu a fost reales, pentru a patra oara, sambata, presedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), pentru mandatul 2018 - 2023, cu 744 voturi. Au mai candidat scriitorii Dan Lungu (336 voturi), Stefan Mitroi (98 voturi), Simona Vasilache, (27 voturi) si eseistul Narcis…

- In festival s-au inscris 118 concurenti din comunele din judetul Vaslui, dar si dinPiatra Neamt, Targu Neamt, Suceava, Iasi, Bacau, Botosani, Galati, Tulcea, Calarasi, Buzau, Calarasi, Arges, Prahova, Harghita, din Bucuresti si Republica Moldova. Pariticipantii vor evolua pe 3 categorii de varsta, in…

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), peste 25.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Sibiu si Timis, in timp ce in Botosani, Bacau, Giurgiu si Mehedinti sunt cele mai putine locuri de munca…