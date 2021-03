ANITP şi CNAB lansează o campanie online de prevenire a traficului de persoane Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) lanseaza luni campania online de prevenire a traficului de persoane "Pretuieste femeile! Nu tolera exploatarea lor!". Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, campania se deruleaza in luna martie si urmareste informarea si sensibilizarea publicului cu privire la traficul de persoane in scopul exploatarii sexuale a femeilor. "Mesajul campaniei se integreaza mesajului general al lunii martie, de pretuire si apreciere a tuturor femeilor, aducand in prim plan femeile exploatate sexual si una… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

