- Angus Cloud, actorul care in interpreta pe Fezco in serialul fenomen „Euphoria” s-a stins din viața la doar 25 de ani. Actorul a fost gasit fara suflare in casa parinților sai și in ciuda oricaror incercari, personalul medical ajuns la fața locului a constat decesul.

- Un barbat din Belgia și-a inscenat moartea, apoi a mers la propria inmormantare cu un elicopter. Acesta a vrut sa-i dea familiei sale o lecție. Belgianul David Baerten, in varsta de 45 de ani, creator de conținut pe TikTok, a pus in scena farsa macabra in tentativa de a relua legatura cu familia sa,…