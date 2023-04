Stiri pe aceeasi tema

- Anglia – Brazilia 1-1 (4-2 dupa loviturile de departajare). Women`s Finalissima 2023 a putut fi urmarita LIVE exclusiv pe AntenaPLAY. Partida dramatica s-a disputat pe stadionul Wembley. Meciul le-a adus fața in fața pe detinatoarea trofeului UEFA Women’s Euro 2022 si echipa care a cucerit Copa America…

- Arbitrul Stephanie Frappart, in varsta de 39 de ani, a devenit prima femeie care a arbitrat Supercupa UEFA (2019), Liga Campionilor (2020) și Cupa Mondiala FIFA (2022), iar acum va oficia prima ediție a Finalissima feminina, cand campioana Europei va intalni pe 6 aprilie Brazilia, pe Wembley."Meciul…

- Echipa nationala a Angliei a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala a Ucrainei, intr-un meci contand pentru grupa C a calificarilor pentru Euro 2024. Islanda si Slovenia au invins Liechtenstein (7-0) respectiv San Marino (2-0).Anglia a dominat meciul de pe Wembley si s-a impus…

- Lorient – Lens 1-2 (d.l.d) a fost ultimul meci din optimile Cupei Franței și a fost transmis in exclusivitate in AntenaPLAY. Oaspeții s-au impus la loviturile de departajare. Lens a invins-o pe Lorient la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar (Le Fee 84′ / Fulgini 21′). La loviturile de departajare,…

- Arouca – Sporting 1-2, partida din Cupa Ligii Portugaliei,. Partida a fost in format live video pe AS.ro, si in exclusivitate in AntenaPLAY. Sporting asteapta in finala ce se va disputa pe 28 ianuarie, in exclusivitate in AntenaPLAY, pe invingatoarea dintre FC Porto si Acdemico Viseu, ce se va disputa…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…