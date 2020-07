Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fosta nr. 1 mondial, a reluat colaborarea cu antrenorul Torben Beltz, cu care a castigat doua Grand Slam-uri, transmite DPA potrivit Agerpres. Kerber, 32 ani, a renuntat la serviciile lui Beltz in 2017, cand a inregistrat mai multe rezultate slabe, dupa ce castigase in 2016 atat Australian Open, cat si US Open, urcand pe primul loc in clasamentul WTA in luna septembrie.



Campioana germana a castigat al treilea ei Grand Slam in 2018, la Wimbledon, cu ajutorul antrenorului belgian Wim Fissette, de care s-a despartit la finele anului. De atunci,…