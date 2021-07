Europarlamentarul Maria Grapini, aleasa pe lista PSD, anunta nervoasa ca pagina oficiala de Facebook i-a fost stearsa chiar de catre oamenii pe care i-a angajat. Cel mai probabil acestia s-au suparata ca nu au fost platiti. ”O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter si mi-au sters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viata iti ofera surprize!”, a anuntat Maria Grapini, sambata. Maria Grapini a starnit deseori amuzamentul presei prin postarile personale de pe Facebook. In decembrie, ea a anuntat ca va da in…