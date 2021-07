Angajații Disney, obligați să se vaccineze anti-corornavirus Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii la puțin timp dupa ce principala agentie federala de sanatate publica din Statele Unite, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), a formulat noi recomandari. CDC a recomandat din nou purtarea mastii sanitare in spatiile inchise din zonele in care rata de infectare este ridicata, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

