Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de jumatate (58%) dintre angajatii din domeniul serviciilor au lucrat de acasa in perioada crizei epidemiologice, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos Romania in parteneriat cu BestJobs si cu alte platforme de recrutare online din Romania, care prezinta profilul angajatului care a lucrat…

- Dupa experiența de a lucra de acasa, impusa de criza generata de coronavirus, munca remote este unul dintre subiectele fierbinți din piața muncii, la nivel global. Angajații sunt mai tot mai atrași de posibilitatea de a lucra din ”birourile de acasa”,...

- Angajatii care pot munci de acasa in aceasta perioada se bucura de mai multe avantaje si sunt considerati norocosi. Adevarul este, insa, ca multi dintre cei care stau acasa se confrunta cu diferite probleme, de la lipsa unui spatiu de birou dedicat, la conexiunea de internet slaba.…

- Angajatii majoritatii companiilor vor continua ca, aproximativ 40% din timp, sa isi desfasoare activitatea de acasa, cel putin pana la sfarsitul lui 2020, arata un studiu al companiei de consultanța Human Performance Development International (HPDI). In restul timpului, angajatii vor lucra de la birou,…

- Munca de acasa devine semi-permanenta. Studiu: Angajatii vor lucra de acasa 40% din timp, cel putin pana la sfarsitul anului Angajatii majoritatii companiilor vor continua ca, aproximativ 40% din timp, sa isi desfasoare activitatea de acasa, cel putin pana la sfarsitul lui 2020, arata un studiu al companiei…

- Angajatii simt lipsa interactiunii sociale si a schimbului facil de informatii si idei cu colegii de birou, chiar daca au ramas productivi in perioada de lucru de acasa, potrivit unui studiu realizat de Colliers International in tarile din regiune, printre care si in Romania, care arata ca 40% dintre…

- ​Ținând cont de contextul creat de Covid-19, cele mai mare provocari pe care oamenii de HR le întâmpina în implementarea muncii remote sunt: gestionarea documentelor administrative (52%), aplicarea legislației (25%) și evidența orelor lucrate de catre colegi (21%), arata un studiu…

- și așteapta sa se intoarca la birou vara aceasta Deși durata și gravitatea epidemiei de Covid-19 sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine, jumatate dintre angajații romani care au raspuns la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs considera ca intoarcerea la birou in aceasta vara…