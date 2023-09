Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite, dupa ce au fost lovite de un tren de navetisti in timp ce traversau o linie de cale ferata in Catalonia, nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza AFP. Accidentul s-a produs cand un grup de sapte persoane incerca sa traverseze…

- Trotinetele electrice in regim de autoservire sunt, de vineri, de domeniul trecutului in capitala Frantei, dupa ce devenisera un element obisnuit in peisajul parizian. Aceasta masura, care a intrat in vigoare de la 1 septembrie, vine in urma unui vot organizat de consiliul municipal in aprilie anul…

- Clara Ponsati, membra a Parlamentului European din partea formatiunii separatiste catalane Junts per Catalunya, a anuntat luni pe Twitter ca a fost "arestata ilegal" in Barcelona, la scurt timp dupa ce se intorsese in Spania, transmite Reuters.

- Haosul din Franța este departe de a se termina. Iar președintele țarii este și el la mijloc, avand in vedere ca trebuie sa gestioneze o astfel de situație. Protestele din Franța continua dupa inmormantarea adolescentului care a fost impușcat de un polițist. Tocmai din acest motiv, președintele Emmanuel…

- Incendiile au ars in inima capitalei Paris, in noaptea de vineri (30 iunie), cand mii de forțe de securitate au fost desfașurate pentru a opri revoltele care au izbucnit pentru a patra noapte, in urma impușcarii mortale a unui adolescent, de catre un ofițer in timpul unei opriri in trafic, potrivit…

- In contextul revoltelor extreme care au zguduit Franța in ultimele zile, Emmanuel Macron a convocat o noua reuniune de criza la Guvern vineri, in incercarea de a preveni escaladarea tensiunilor. In timpul nopții de joi spre vineri, protestatarii au aruncat artificii și proiectile catre forțele de ordine…

- Președintele francez, care pana acum a exclus declararea starii de urgența, se va intoarce mai repede decat era programul de la un summit european de la Bruxelles pentru a se intalni cu cabinetul sau intr-o ședința de urgența programata pentru ora ora 14.00, relateaza Reuters.Violențele au pornit dupa…