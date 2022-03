Angajat al DSVSA Gorj beat la volan, a lovit cu masina doua persoane care traversau pe trecerea de pietoni. O femeie a murit, iar sotul sau a fost transportat la spital

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 57 de ani, din municipiul Targu Jiu, a murit duminica, dupa ce a fost lovita de o mașina, pe o trecere de pietoni din apropierea Parcului Central din municipiu.Din cercetarile efectuate, a reieșit ca un barbat, de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Un barbat din Giurgiu este audiat de polițiști dupa ce sambata și-a injunghiat soția, iar imediat dupa fapta sa a dat foc locuinței. Din fericire, femeia a fost salvata, iar in prezent este internata la spital, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu. Incidentul a avut loc sambata in comuna Stanesti…

- O femeie din localitatea giurgiuveana Stanesti a fost injunghiata in gat, sambata, principalul suspect in acest caz fiind sotul sau care a dat foc locuintei dupa agresiune. Femeia, care a scapat cu viata, a fost dusa la spital. Este al doilea caz de agresiune intre soti anchetat de catre autoritatile…

- Un barbat de 42 de ani din localitatea Goleasca, judetul Giurgiu, si a pierdut viata, iar mama acestuia, in varsta de 63 de ani, a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, in urma unui incendiu produs sambata, 8 ianuarie, in casa in care locuiau.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au deplasat…

- Un barbat, de 32 de ani, din orașul Targu-Carbunești, banuit de savarșirea infracțiunilor de taiere fara drept și sustragere de material lemnos, a fost reținut ieri de polițiști. Tanarul, impreuna cu un alt barbat, de 43 de ani, din municipiul Targu Jiu, au fost surprinși de un padurar in timpul unei…

- Un barbat și-a anunțat partenera ca iși dorește sa cumpere un purificator de aer, așa ca femeia a acceptat bucuroasa, gandindu-se ca dispozitivul este extrem de folositor pentru locuința. Totuși, ea a aflat in doar cateva zile ca a fost mințita de soț, așa ca a luat o decizie ridicala. Ce a cumparat…

- Polițiștii au fost sesizați astazi, 23 decembrie, cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Beltiug. In urma impactului o femeie a decedat. Un barbat, de 67 de ani, din județul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de…

- La data de 18 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au fost sesizați despre faptul ca pe D.N. 1C, in localitatea Lapușel, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului polițiștii au constatat ca un barbat de 65 de ani din Chelința,…