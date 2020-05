Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT… Penitenciarul Vaslui are disponibile doua posturi din sursa externa, posturi pe care se va face angajare fara concurs, in regim de urgenta. Angajarea se face pe o perioada determinata, mai exact pe sase luni de zile. Administratia Nationala a Penitenciarelor a analizat necesitatea incadrarii…

- Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care pot provoca boli la animale sau oameni. La om provoaca infectii respiratorii, de la raceala comuna la boli mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) si Sindromul respirator acut sever (SARS), arata Centrul Medical…

- Decretul prezidential pentru prelungirea starii de urgenta semnat marti prevede ca Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pot face angajari fara concurs si pot organiza si derula fara licitatie proceduri de atribuire.

- Ziarul Unirea ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS…

- Ministerul Apararii Nationale face angajari pentru toate spitalele militare pe care le are in subordine, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, MApN angajeaza fara concurs, pe perioade determinate, medici, asistenți medicali și farmaciști, avand in vedere starea de urgența și eforturile de limitare…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta: „Incepand de astazi se instituie starea de urgența pe intreg teritoriul Romaniei pentru o pentru o perioada de 30 de zile”. Conform Agerpres , printre masurile anunțate, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat luni ce prevede decretul semnat luni privind declararea starii de urgența in Romania, pentru 30 de zile. Printre masurile ce pot fi luate in aceasta perioada se numara inchiderea școlilor in aceasta perioada, plafonarea prețurilor la medicamente, anumite alimente,…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia: Concurs pentru ocuparea posturilor de arhivar debutant, muncitor calificat ANGAJARI la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia: Concurs pentru ocuparea posturilor de arhivar debutant, muncitor calificat Spitalul Județean de Urgența Alba…