- Antonio, Giulia, Anemona, Maria și Zain s-au aflat pe canapeaua de la Mireasa: Capriciile Iubirii, in seara de 24 aprilie 2023, pentru a discuta despre rasturnarile de situație in care sunt implicați.

- Toți fanii emisiunii Mireasa știu ca Anemona a petrecut seara trecuta in casa baieților. Antonio este mai relaxat in preajma ei decat in cea a Mariei? Fara doar și poate, concurentul a fost destul de nehotarat cand vine vorba de partenera de langa el. Ce a marturisit in ediția din aceasta seara.

- Maria și Antonio au decis sa puna capat relației pe care au format-o la Mireasa. Cei doi au avut mai multe neințelegeri, una dintre ele fiind legata de gesturile facute de concurenta pentru Zain. Antonio a fost deranjat de ceea ce a facut iubita lui și a ales sa mearga pe drumuri separate in competiție.

- Maria de la Mireasa a acuzat-o pe Irina ca a intervenit intre ea și Antonio. Cu toate ca nu a spus cu subiect și predicat ca este deranjata de faptul ca este in prejma iubitului ei mai mereu, Irina se simte pusa la zid de Maria.

- Dupa ce, in urma cu doar cateva zile s-au declarat un cuplu, au aparut și primele neințelegeri intre Maria și Antonio. Concurenta nu vede cu ochi buni apropierea dintre iubitul sau și Irina, ba mai mult, s-a gandit ca poate are sentimente pentru ea.

- Dupa ce Antonio s-a plans ca are o stare proasta, Irina l-a invitat pe baiat pe terasa sa comunice despre starile lui, insa Maria a refuzat sa-i insoțeasca. Ulterior, Irina și Antonio au stat impreuna la masa, iar Maria nu a acceptat sa li se alature.

- in ediția din data de 11 aprilie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in timpul unei pauze publicitare, Maria și Antonio se focusau pe tradiționala lor tachinare. De acolo și pana la discuții inconfortabile nu a fost mult. Antonio iși dorește sa plece acasa, dar Maria nu pare a il susține in aceasta…

- Irina a afirmat in Gala din 7 aprilie 2023 ca ii plac conversațiile sale cu Antonio. ”In conversațiile cu Antonio ma simt ca intre prietenii mei. Ma simt acasa, m-am intors la mine”, a zis ea.