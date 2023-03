Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Anamaria Prodan a vorbit despre viața in America, caci ea se afla in California alaturi de familia ei. Vedeta este mai fericita ca niciodata acum și a vorbit și despre iubitul ei. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii de pe Antena Stars!

- Denisa Nechifor iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cum a fost surprinsa vedeta de oamenii dragi din viața ei cu ocazia aniversarii, dar și cat de fericita se simte. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Natalia Mateuț este cunoscuta de multa lume, și poate fi vazuta aproape in fiecare zi pe micul ecran, in emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars, insa puțini știu cum arata sora ei. Alexandra Mateuț iși sarbatorește ziua de naștere. Ce urari i-a facut prezentatoarea TV. Seamana cele doua?!

- Brigitte Pastrama se afla in Dubai, in Emiratele Arabe Unite de la inceputul anului. Vedeta nici nu se poate intoarce in Romania, a explicat intr-un interviu pentru Antena Stars ca urmeaza o serie de proceduri pentru a putea obține rezidența. In urma cu cateva luni, Brigitte și Florin Pastrama și-au…

- Dupa ce s-a intors din vacanța in Thailanda, Andreea Popescu a avut parte de o surpriza din partea celor dragi de ziua ei de naștere. Vedeta urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara și se simte mai implinita ca niciodata. Iata imagini de la ziua ei de naștere!

- Adda și-a indeplinit visul și s-a mutat cu familia sa intr-o casa noua. Primele imagini din locuința pe care artista și soțul ei, Catalin Rizea, au achiziționat-o recent. Pentru Adda nu a fost deloc un an ușor din cauza bolii de care sufera , insa a reușit sa se puna pe picioare și sa aiba o mare realizare.…

- Zilele trecute, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au intalnit in oraș. Spynews.ro a scris ca cei doi s-au și certat. „Te-ai dus cu țaranca aia!”, i-ar fi reproșat vedeta fostului partener. Intr-un interviu recent pentru Antena Stars, Cristina Cioran a negat ca s-a certat cu Alex Dobrescu, ea a spus…

- Brigitte Pastrama a demonstrat, in urma cu puțin timp, ca iși permite orice aroganța iși dorește, dupa ce și-a achiziționat o casa in Dubai. Mult timp a ținut ascunsa suma pe care a cheltuit-o, insa acum a decis sa dezvaluie prețul uriaș. Mai mult, vedeta a marturisit, in exclusivitate la Antena Stars,…