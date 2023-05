Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a devenit in urma cu o saptamana mama pentru a treia oara, iar recent a fost externata din maternitate și a ajuns acasa, acolo unde o așteptau ceilalți doi copii, dar și soțul ei. Vedeta ne-a povestit cum l-au primit copii mai mari pe frațiorul lor, dar și cand va avea loc botezul lui…

- Vedeta care se pregatește de revenirea la TV. Fosta prezentatoare de la Antena Stars urmeaza sa aduca pe lume primul ei copil! Bruneta a vorbit deschis despre sarcina și despre proiectele pe care le are intr-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro. Vedeta care se pregatește de revenirea la TV De cand…

- Andreea Popescu a nascut de urgența in urma cu puțin timp, iar acum este fericita sa iși țina cel de-al treilea copil la piept. Pentru ca a avut o sarcina deosebita, medicul care a monitorizat-o a facut primele declarații, dupa o lunga perioada in care a fost cu ochii pe ea și a aparut public, in atenția…

- Andreea Popescu a oferit primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro despre naștere, dar și despre bebelușul sau, Alexie. Soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa nasca prin cezariana, de urgența, azi noapte.

- Andreea Popescu a nascut! Vedeta a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, un baiețel pe nume Alexie. Azi noapte, soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa faca cezariana, de urgența, pentru ca bebelușul a dorit sa vina mai devreme pe lume! Chiar inainte sa intre in sala de nașteri, Andreea Popescu…

- Andreea Popescu se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara, iar vedeta a ajuns de urgența la spital. Imaginile au fost postate de soțul ei, Rareș Cojoc, pe rețelele de socializare in timp ce partenera lui iși monitoriza contracțiile.

- Andreea Popescu va deveni mama pentru a treia oara in curand, așa ca pregatirile pentru camera bebelușului au inceput deja. Vedeta le-a povestit fanilor ca in ultimele zile s-a tot gandit la cum va decora incaperea.

- Andreea Popescu radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Andreea Popescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul bebelușului de la ecografie și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta va aduce pe lume un baiețel pe nume Alexis.