- Incepand din 16 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:30, Happy Channel le aduce telespectatorilor un nou format de infotainment. Andreea Ibacka, Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman vor fi gazdele emisiunii Happy Cafe, un format info-educativ fresh, care va aborda subiecte noi, atipice…

- Vlad Gherman și-a obișnuit urmaritorii din mediul online cu umorul sau specific, iar de aceasta data actorul a postat o fotografie cu Cristina Ciobanașu de la nunta. Cei doi au ramas in relații bune dupa desparțire, asta pentru ca sunt protagoniștii serialului "Adela". Actorul a postat cateva imagini…

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au format un cuplu minunat in trecut, iar mulți ii vedeau impreuna pana la adanci batraneți. Totuși, se pare ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate. Iata cum a raspuns Vlad Gherman la comentariul potrivit caruia Oana Moșneagu ar fi insarcinata.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au aproximativ un an de relație, iar fani actorului deja s-au obișnuit cu ideea ca relația lui cu Cristina Ciobanașu e de domeniul trecutului, mai ales ca pare foarte fericit cu actuala iubita. Totuși, unii deja par sa fie convinși ca cei doi au trecut la urmatoarea etapa…

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit in urma cu 2 ani dupa 9 ani de relație. Actorul a suferit cumplit in urma separarii și a aratat abia acum imagini din perioada in care plangea dupa fosta lui iubita. Deși aveau planuri mari impreuna, Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit.…

- La doi ani de la desparțirea de Cristina Ciobanașu, Vlad Gherman a vorbit despre momentele grele prin care a trecut atunci cand relația de noua ani pe care o avea cu actrița, a ajuns la final. Actorul recunoaște ca a fost o perioada dificila pentru el și ca nu ar fi reușit sa depașeasca momentul daca…

- Vlad Gherman a reacționat intr-un mod amuzant, dupa ce s-a speculat ca iubita lui, Oana Moșneagu, ar fi insarcinata. Actorul, in varsta de 29 de ani, nu se grabește sa devina tata. Zilele trecute, Oana Moșneagu a fost fotografiata cand se afla la doctor și iți ținea mana pe burta. De la acest gen pana…