Andreea Esca și Alexia Eram, imagini din vacanța spectaculoasă în Dubai Andreea Esca și fiica ei, Alexia Eram, au petrecut pentru prima oara o vacanța impreuna, dupa aproape șase ani, in insoritul Dubai. Vedeta TV a primit cadou un sejur in Dubai, unde s-a bucurat de vremea calda alaturi de fiica ei, Alexia Eram. Un zbor de patru ore și jumatate la business class le-a purtat pe cele doua in aeroportul internațional al Emiratelor Arabe Unite. „Am primit cadou o scurta vacanța in Dubai care a inclus experiențe inedite”, a povestit Andreea Esca, conform Pro TV . „Ne-am dorit sa petrecem o vacanța doar noi doua, special pentru luna femeii, sa avem cateva zile de relaxare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

