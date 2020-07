Stiri pe aceeasi tema

- In spațiul public a aparut de cateva zile informația, neconfirmata din surse oficiale, ca Andreea Esca și soțul Alexandre Eram ar avea probleme de sanatate. Relativ recent, postul de televiziune PRO TV, postul la care lucreaza Andreea Esca, a anunțat public ca mai mulți angajați ai trustului au fost…

- Dupa ce in presa tabloida au aparut informații care spuneau ca Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, se afla internat, in stare grava, in Spitalul Monza din Capitala, unitatea medicala vine cu precizari și dezminte acest lucru.Vedeta la Pro TV, Andreea Esca, s-a infectat cu COVID, saptamana…

- Andreea Esca s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce a participat la o petrecere unde nu a respectat masurile de prevenire a infectarii cu Covid-19. Vedeta PRO TV se afla, in prezent, internata la un spital privat din Romania, unde este pazita de numeroase garzi de corp. Celebra prezentatoare de…

- Surse medicale au dezvaluit, in exclusivitate pentru Cancan.ro, ca soțul Andreei Esca a contractatnoul coronavirus, și a ajuns la Spitalul Monza din Capitala, la secția de Terapie Intensiva. Alexandre Eram, in varsta de 50 ani, se afla la Monza unde a fost intubat, starea omului de afaceri…

- Artiștii Jador și Mario Fresh sunt cercetați, alaturi de fiica Andreei Esca, intr-un nou dosar penal legat de scandalul in care cei trei au fost implicați, la sfarșitul saptamanii trecute, in parcarea unui club din Mamaia. Toți trei au fost audiați, joi, mai multe ore, in sediul IPJ Constanța.…

- Alexia Eram are o relație cu Mario Fresh de patru ani de zile și par mai indragostiți ca oricand. Insa, nu mulți știu ca fiica Andreei Esca s-a iubit cu fiul lui Omar Hayssam, Rashid. La inceputul anului 2015, cei doi tineri iși declarau dragostea pe rețelele de socializare și nu se fereau deloc de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat vineri ca, in 2 ani, au fost alocati 13 milioane de euro pentru Programul Voucher Materna, 31.177 de femei insarcinate din Bucuresti beneficiind de un sprijin financiar de cate 2.000 de lei, pentru achitarea de medicamente si servicii medicale.…