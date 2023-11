Stiri pe aceeasi tema

- Astazi de imlinesc 95 de ani de la inființarea Radioului public din Romania. ”Alo, alo, aici Radio Bucuresti!” au fost primele cuvinte care s-au auzit in eter, in limba romana, pe 1 noiembrie 1928, ora 17:00, prin vocea profesorului Dragomir Hurmuzescu. Un recital de versuri, compuse de Horia Furtuna,…

- Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de știri din Romania, a ajuns de urgența la spital imediat dupa ce a aterizat pe aeroportul Otopeni luni, in jurul orei 15:30, scrie Tabu.ro .Odata ajunsa la spital, doctorii au facut o serie de investigații medicale iar diagnosticul…

- Schimbare neașteptata in lumea media, dupa ce a fost anunțata inlocuirea Andreei Esca din cadrul celebrului podcast „Gata de Business,” finanțat de Raiffeisen Bank. Cine va prezenta in locul vedetei? Andreea Esca, inlocuita din podcastul ”Gata de business” Raiffeisen Bank a anunțat oficial ca jurnalista…

- Ediția de duminica, 29 octombrie 2023, a reality show-ului de la Antena 1 a pus una dintre echipe intr-o situație tensionata. Alexia și Aris Eram au intrat in vizorul polițiștilor, in Columbia. Andreea Esca sigur a urmarit cu mari emoții imaginile cu cei doi copii ai sai. Emoții mari pentru copiii Andreei…

- Andreea Esca și Alexandre Eram formeaza unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Ei sunt impreuna din anul 2000 și au doi copii, pe Alexia și pe Aris, insa puțini știu ce diferența de varsta este intre cei doi soți. Cum s-au cunoscut acum 23 de ani Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio…

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui frații Alexia și Aris Eram au vorbit despre dificultațile din cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre relația lor.

- Robbie Williams urmeaza sa susțina un concert in Romania, la București, pe 19 august. Artistul se afla deja in țara noastra, iar Andreea Esca i-a luat un interviu. Acesta i-a transmis un mesaj fiicei Andreei Esca, dar i-a cerut ceva in schimb.