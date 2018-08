Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD Andreea Cosma vine cu noi informații despre plangerea depusa astazi in dosarul in care sunt cercetați procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu pentru fabricare de probe."Am facut o plangere penala și am solicitat extinderea urmaririi penale cu privire la fapte noi…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, va face plangere penala impotriva procurorului Lucian Onea, dupa ce in presa au aparut stenograme video cu audierile la care au participat Andreea Cosma și Vlad Cosma.Citește și: VIDEO - STENOGRAME INCENDIARE: Andreea și Vlad Cosma ii explica lui Onea abuzurile…

- In plina desfașurare a Campionatului Mondial de Fotbal, un scandal uriaș a izbucnit in Spania, chiar la echipa campioana. Fostul președinte al Barcelonei, Sandro Rosell a fost suprins in timp ce recunoștea ca ficatul transplantat lui Eric Abidal, in anul 2012, a fost cumparat ilegal.

- Ancheta de proportii la centrul de ingrijire Sf. Andrei din Ploiesti! Asta dupa ce in presa au aparut informatii despre doua angajate care ar fi maltratat copiii cu dizabilitati internati acolo.

- Scandal la Ploiești, acolo unde mai mulți parinți cer reluarea unei probe de la Evaluarea Naționala. Este vorba despre proba la matematica, acolo unde, susțin parinții mai multor elevi, copiii ar fi ințeles greșit problema din cauza unei ștampile aplicate pe text.Citește și: Simona Halep rupe…

- Bubuie nervii in Comisia de Control a SRI, asta dupa ce deputul USR, Lucian Stanciu-Viziteu l-a acuzat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei, ca a prezentat un raport fara ca in prealabil sa-l fi trimis și celorlalți membri spre consultate.“Președintele Comisiei de control a Serviciului…

- O situatie halucinanta a avut loc in urma cu aproape doua saptamani in Spania, la o nunta de romani, acolo unde a cantat Nicolae Guta. Patronul localului unde a avut loc petrecerea cu 200 de invitati face acuzatii grave.

- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani.Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la…