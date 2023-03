Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu a devenit un exemplu pentru tinerii „tricolori” convocați de Edi Iordanescu la naționala Romaniei. Raul Opruț l-a laudat la scena deschisa pe mijlocașul de 29 de ani, care a adunat 56 de apariții la prima reprezentativa. La randul sau, Stanciu le-a adresat cuvinte de incurajare tinerilor sai […] The post Andorra – Romania LIVE VIDEO | Nicolae Stanciu, exemplu pentru tinerii „tricolori”: „Incerc sa-i ajut”. Raul Opruț l-a laudat: „E un baiat de nota 100” appeared first on Antena Sport .