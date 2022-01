Stiri pe aceeasi tema

- Neonazistul norvegian Anders Breivik, care cere eliberarea conditionata din inchisoare, este la fel de periculos ca in urma cu zece ani, cand a ucis 77 de oameni, a afirmat miercuri un psihiatru care l-a tinut sub observatie, transmit AFP si dpa. Breivik, condamnat in 2012 la 21 de ani de inchisoare,…

- Neonazistul norvegian Anders Breivik, care cere eliberarea conditionata din inchisoare, este la fel de periculos ca in urma cu zece ani, cand a ucis 77 de oameni, a afirmat miercuri un psihiatru care l-a tinut sub observatie.

- Un tribunal norvegian il audiaza incepand de marti pe autorul atacurilor din 22 iulie 2011, Anders Behring Breivik, acesta urmand sa explice motivele pentru care crede ca ar trebui sa fie pus in libertate dupa ce a stat in inchisoare peste zece ani, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Audierile…

- Un deținut condamnat la 7 ani de inchisoare pentru talharie calificata a incercat sa il injunghie pe șeful de secție cu un cuțit improvizat și un ciob provenit de la o oglinda, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Gardian injunghiat de un…

- Vorbim despre un inccident petrecut in data de 23 decembrie, insa care nu a fost facut public pana acum. Mai exact, un deținut inchis la Penitenciarul Gherla a incercat sa il omoare pe gardianul pe care il supraveghea. Deținutul a folosit un cuțit improvizat dintr-o lingura metalica si un ciob de la…

- Razvan Chereches, expert in sanatate publica, sustine ca persoanele de peste 65 de ani, cele cu comorbiditati, dar si cele nevaccinate sunt mai vulnerabile in fata variantei Omicron. „Riscul ramane la fel. Persoanele peste 65 de ani si cele care au comorbiditati, dar si nevaccinatii. O protectie buna…

- Moderna a aparat folosirea vaccinului sau impotriva Covid-19, declarand ca protecția pe care o ofera impotriva bolilor severe, a spitalizarii și a decesului depașește riscul de miocardita, o afecțiune cardiaca rara observata la un numar mic de tineri care au primit vaccinul. Compania a anunțat saptamana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri cu privire la riscul unei curse a inarmarilor in Asia si a solicitat un moratoriu asupra instalarii de rachete cu raza medie si scurta de actiune, intr-un discurs sustinut la summitul Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care se desfasoara…