Stiri pe aceeasi tema

- Probabil cel mai popular scriitor din Ucraina, Serhii Jadan a primit, pe 23 octombrie, Premiul pentru pace la Targul de carte de la Frankfurt. Libertatea prezinta integral discursul de la recepția premiului, intitulat „Fie ca acest text sa nu fie despre razboi”. Poet, romancier, traducator și solist…

- Din primele informații, micuțul ar fi incercat sa-si salveze pisica de pe pervazul ferestrei, potrivit relatarii dintr-un ziar regional.Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru baiețelul de 3 ani.Oamenii legii au deschis o ancheta și fac cercetari pentru a stabili…

- Din primele informații, micuțul ar fi incercat sa-si salveze pisica de pe pervazul ferestrei, potrivit relatarii dintr-un ziar regional.Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru baiețelul de 3 ani.Oamenii legii au deschis o ancheta și fac cercetari pentru a stabili…

- „Vreau sa fac o precizare cu privire la presupuse acuzatii care mi se aduc astazi, in presa, cel mai probabil pe seama unei rivalitati politice. Acuzatiile sunt false, nu este vorba de niciun furt! Mentionez ca la imobilul de pe strada mentionata, la care locuieste mama mea, am documente care pot dovedi…

- Poliția germana a percheziționat, marți, 27 septembrie, iahtul de lux Dilbar , in valoare de 800 de milioane de euro, reținut la Bremen, in cadrul unei anchete care il vizeaza pe oligarhul rus Alișer Usmanov, 69 de ani. Magnatul este suspectat de spalare de bani și evaziune fiscala, relateaza Reuters…

- Sindicatul piloților Lufthansa Vereinigung a anunțat o greva de o zi care ar putea afecta 130.000 de pasageri. Acest lucru a fost anunțat pe site-ul oficial al transportatorului. Astfel, greva va avea loc pe 2 septembrie și se va extinde la aproximativ 800 de zboruri Lufthansa și Lufthansa Cargo din…

- Tragedia s-a petrecut vineri seara. Fetița era din Italia și se afla in vacanța impreuna cu parinții in orașul german Munchen, cand o statuie de marmura de circa 200 de kilograme s-a prabușit peste ea, transmite publicația britanica Sky New s. Oamenii prezenti la fața locului au reusit sa o scoata pe…

- Curtea de Apel Craiova a admis contestația formulata de procurori și a dispus inceperea judecarii celor zece politisti din cadrul IPJ Dolj la data faptelor, deferiti justitiei pentru abuz in serviciu si luare de mita. Anchetatorii au sustinut ca inculpatii nu ar fi sanctionat mai multi soferi pentru…