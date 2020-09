Anchetă penală la Depozitul de gunoi din Târgu Jiu Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj va incepe o ancheta la Depozitul de deșeuri al municipiului Targu Jiu, ca urmare a unei sesizari a Garzii de Mediu. Plangerea vizeaza nerespectarea legislației de mediu cu privire la gestionarea apelor uzate. Este vorba de evacuarea levigatului pe terenuri din vecinatatea depozitului de deșeuri municipal. De altfel, in urma celor constatate la fața locului, comisarii de mediu din Gorj au amendat cu 60.000 de lei firma care administreaza depozitul. „Avand in vedere disconfortul creat de depozitul de deșeuri municipale Targu Jiu asupra locuitorilor din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

