- Ancheta care investigheaza cum s-a produs avaria gazoductului Balticconnector, din Marea Baltica, care leaga Finlanda de Estonia, se concentreaza acum pe rolul navei chinezești de containere NewNew Polar Bear, a declarat vineri Biroul Național de Investigații (NBI) al Finlandei, transmite Reuters.

- Judecatoarea livra traficanților de droguri și iubitului ei informații despre mandatele de supraveghere și de percheziție care ii vizau. In schimb, primea droguri, bijuterii, vacanțe și alimente. In conturi, femeia nu are nicio suma de bani, chiar daca a declarat venituri din salarii de peste 17.000…

- ANCHETA… Se clatina scaunul lui Dragoș Cazacu, directorul Direcției General de Asistența și Protecția Copilului (DGASPC). Corpul de Control al Ministerului Familiei a venit la Vaslui pentru a ancheta un caz de viol, munca forțata și umilința in care conducerea DGASPC nu ar fi luat masurile care se impuneau.…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prin Casa de Cultura a Studenților Pitești, in parteneriat cu Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Arges, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Primaria Municipiului Pitești,organizeaza, in perioada 04 – 05 octombrie 2023,„Campania…

- Polițiștii Sectiei de Politie Rurala Rucar au acționat pe raza de competența, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite in domeniul silvic și au depistat un tanar de 23 de ani, din Stoenești, care transporta material lemnos fara documente care sa ateste proveniența legala sau documente de insoțire…

- Politistii s au autosezisat in cazul informatiilor aparute in spatiul public, cu privire la un elev agresat de un cadru didactic la o unitate de invatamant din Salatrucu.Potrivit Compartimentului Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges la data de 26 septembrie a.c., in jurul…

- Compania franceza Eramet, cel mai mare producator mondial de mangan de inalta calitate, a anunțat miercuri ca iși suspenda activitațile de exploatare de la mina Moanda din Gabon din cauza loviturii de stat din țara africana, prețul acțiunilor sale prabușindu-se ca urmare a anunțului, potrivit Reuters.

- Intr-o zona viticola idilica din Italia, Franciacorta, din regiunea Lombardia, un muncitor roman in varsta de 37 de ani, s-a prabușit și a murit sub soarele arzator in timp ce era la cules de struguri.