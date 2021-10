Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile s-au petrecut vineri noaptea in curtea Spitalului Județean de Urgența din Tulcea. Un barbat a fost luat la bataie de paznicul unitații medicale. Ar fi vorba despre un pacient adus cu ambulanța, spune un martor. Polițiștii au deschis o ancheta și incearca sa faca lumina in acest caz.…

- Un barbat a fost agresat verbal in incinta secției de primiri urgențe a Spitalului Județean Tulcea, apoi a fost batut in curte chiar de paznicul spitalului, spun martorii. La fața locului au fost chemați mai mulți angajați ai firmei de paza și securitate, dupa ce angajații au apasat butonul de panica.…

- Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente dupa ce pe o retea sociala a aparut un clip in care un barbat este batut de un altul in curtea Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Tulcea. In videoclipul facut public un barbat…

- Scena violenta a avut loc langa mai mulți agenți ai unei firme de paza, care nu au intervenit. Un barbat a fost lovit de catre altul in curtea Spitalului Judetean Tulcea, iar inccidentul a fost surprins de un martor si postat pe o retea de socializare. In urma imaginilor aparute, polițiștii au anunțat…

- Patrupedul intrase in curtea unui monument istoric, ceea ce l-a infuriat pe un localnic. A luat o lopata și a dat in caine pana cand bietul animal nu s-a mai putut ridica. Poliția Animalelor a fost sesizata de martori, iar agresorul s-a ales cu dosar penal. Cainele intrase in curtea bastionului din…

- A chefuit la hram, iar dupa asta s-a sinucis chiar in curtea Inspectoratului de Politie din Drochia. Este vorba de un barbat de 34 de ani din raionul Falesti. Cazul socant a avut loc sambata, 28 august, dar oamenii legii nu l-au facut public.

- Dosarul privind un barbat impușcat accidental la vanatoare in noiembrie 2016 a fost soluționat de judecatorii de la Gura Humorului, care au dat o prima sentința in dosar, o condamnare ce poate fi contestata la Curtea de Apel Suceava, daca inculpatul sau victima vor considera ca nu este o pedeapsa ...