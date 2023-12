Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret ca mulți ajung sa ocupe posturi importante dupa ce ofera la schimb sume importante de bani. La fel se intampla și in Spitalul Județean de Urgența Mavromati din Botoșani, unde a murit din cauza nepasarii cadrelor medicale și Alexandra, tanara gravida. Cat platești daca vrei sa lucrezi…

- Procurorii cerceteaza posibilitatea trucarii unor concursuri de angajare la stat, fiind vizat spitalul din Botoșani unde a murit Alexandra Ivanov, unde șpaga pentru obținerea unui post ar fi variat, intre 2.000 de euro și 15.000 de euro, potrivit unor surse judiciare.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, savarșite in perioada 2018-2023, de catre funcționari publici din…

- Dupa luni de ancheta și investigații legate de decesul Alexandrei Ivanov, tanara insarcinata in 13 saptamani, care a murit in condiții tragice la Maternitatea din Botoșani, s-a luat o decizie radicala. Doctorița Mariana Pitrop, care era de garda in noaptea acelei tragice zile, a fost concediata, și…

- Doctorița care a fost de garda la Maternitatea din Botoșani in noaptea in care a murit Alexandra Ivanov a fost concediata la patru luni de la tragedie. Cazul Alexandrei Ivanov a starnit revolta publica in luna august. Pacienta de 25 de ani, gravida in luna a treia, a agonizat șapte ore fara sa fie ingriita…

- Confruntat pe tema tinerei de la Botoșani, diagnosticata cu sarcina oprita din evoluție și, in cele din urma, declarata decedata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a declarat șocat de situație. Ce a spus oficialul PSD despre despagubirile pe care le va avea de platit spitalul. Alexandru Rafila,…

- O fetița de 3 ani, din Timișoara, a murit in condiții misterioase.Potrivit primelor informații, sambata seara mama a fost cu fiica in parc, iar cand s-au intors acasa, fetița a inceput sa se simta rau, extremitațile au inceput sa ii fie reci și era ușor somnolenta. Spre seara, micuța a avut o reactie…

- Medicii de la Maternitatea din Botosani sustin ca sunt agresati verbal si amenintati dupa cazul Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a murit in spital din cauza neglijentei cadrelor medicale.