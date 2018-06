Suberek de Dobrogea

Pentru aluat În faina cernută punem uleiul, oțetul și apa, și amestecam totul. Mai putem adăuga faina daca mai este necesar ca aluatul să se desprindă cu ușurință de pe maini.Se imparte aluatul in doua parti egale, se formeaza o bagheta, care de portioneaza cu ajutorul cutitului in parti egale, cat sa iti incapa in palma si sa faci o mingiuta, pe care cu un sucitor… [citeste mai departe]