- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj are de achitat datorii de aproape 7 miliarde de lei catre furnizori. „Bugetul pe fiecare luna este de maxim 1/12 din banii cheltuiti in anul 2009. Acestia sunt banii acordati...

- Ancheta „Gogoasa" de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) a demarat in urma cu aproximativ o saptamana. Atunci, ne-au precizat reprezentantii institutiei, un functionar a trimis o sesizare catre conducerea directiei. Plangerea respectiva a ajuns la directorul unitatii,…

- Violența in familie este un flagel de care, din pacate, societatea romaneasca nu a reușit sa scape. In schimb, instituțiile statului incearca sa reduca impactul acestui fenomen, implicandu-se in diverse activitați de prevenire a violenței in familie. Astfel, in 2019, Direcția Generala de Asistența Sociala…

- Cel mai recent raport public cu privire la finantele publice locale arata ca, la nivelul judetului Arges, Curtea de Conturi a Romaniei a gasit mai multe evidente eronate. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges si Primaria Pitesti sunt campioane la inregistrari si…

- DGASPC Brasov cauta sa angajeze asistenti maternali profesionisti! Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov selecteaza persoane dornice de a profesa ca asistenti maternali profesionisti. Insa, pentru asta, este nevoie ca persoana doritoare sa indeplineasca…

- Ceea ce Botoșaneanul a anunțat in premiera vinerea trecuta s-a intamplat: Alexandru Colbu este noul prefect al județului. Directorul adjunct de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului a depus miercuri seara juramantul.

- Primul pas a fost facut anul acesta: site-ul institutiei a fost adaptat pentru nevazatori! Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov a anuntat ca a continuat demersurile de a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la informatiile furnizate de institutie,…