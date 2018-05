Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan nu are cum sa uite prea ușor pierderea pe care a suferit-o atunci cand mama sa, indragita intrepreta de muzica populara Ionela Prodan, s-a stins din viața. Ionela Prodan a incetat din viața in data de 16 aprilie anul acesta. Interpreta de muzica populara avea 70 de ani și fusese internata…

- La scurt timp de la moartea Ionelei Prodan, oamenii au acuzat-o pe fiica ei, Anamaria, de faptul ca nu mai apare imbracata in negru in aparitiile publice! "Nu a trecut decat doua saptamani, si fata sa a ales sa se duca la intalnirile profesionale in culori tipatoate. Traditia este alta, sa…

- Ionela Prodan a incetat din viata, in urma cu doua saptamani, la Spitalul Elias din Capitala, scrie wowbiz.ro. In varsta de 70 de ani, indragita cantareata suferea de un cancer la pancreas si, in ciuda interventiilor de specialitate, nimic nu a mai putut-o salva! Citeste si Laurentiu Reghecampf…

- Ionela Prodan a murit, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Se pare ca mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzica populara și-a petrecut ultima perioada a vieții mai mult prin spitale. Prietenele impesarei au povestit pentru revista…

- Ionela Prodan a murit, iar fiica sa, Anamaria Prodan, i-a fost alaturi pana in ultimul moment. Potrivit lui Cristi Brancu, care a vorbit cu impresara dupa cumplitul moment, Anamaria și-a ținut mama de mana și i-a zambit, cat timp artista se afla pe patul de moarte.

- Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara dupa o lunga suferința. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu incercați de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte Ionela Prodan a murit, dupa ce medicii i-au spus ca sufera de o boala grava la pancreas Ionela prodan a murit. Printre…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…