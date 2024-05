Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, Delia Matache nu a petrecut Paștele in Romania, ci a plecat intr-o vacanța de vis intr-un loc mirific din Europa. Solista este cunoscuta pentru pasiunea sa pentru calatorii, așa ca nu putea sa nu faca din nou o escapada. Pe rețelele de socializare, Delia și-a incantat fanii cu imagini inedite…

- Oana Radu a publicat primele imagini din noua casa. Locuința de lux a artistei este de-a dreptul spectaculoasa. Aceasta are o arhitectura unica, iar design-ul din interior iți taie rasuflarea. Vedeta nu a terminat de mobilat superba vila.

- Laura Cosoi a vrut sa marcheze foarte bine inceputul de primavara. Vedeta și-a facut o schimbare de look și a postat rezultatul pe rețelele de socializare. Fanii au avut cuvnte de lauda in urma noii coafuri pe care a adoptat-o aceasta.

- Cum arata luxoasa vila a Anamariei Prodan din Las Vegas! Vedeta unui reality show și agent de fotbaliști, Anamaria Prodan a moștenit de la mama sa, reputata cantareața Ionela Prodan, o proprietate valoroasa in Las Vegas pe care a fructificat-o cu scopul de a cumpara o alta vila, mai mare. Și a reușit…

- Anamaria Prodan a trait momente de vis la premiera filmului in care joaca. Vedeta a fost susținuta atat de Ronald Gavril, cat și de intreaga familie a lui. Mama, sora și nepoții boxerului au fost prezenți și au aplaudat-o pe Anamaria Prodan! Imagini exclusive cu intreaga familie a boxerului!