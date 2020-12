Stiri pe aceeasi tema

- Costurile de ocupare a spațiilor de birouri reprezinta, in medie, intre 3 și 4% din cifra de afaceri a companiilor de servicii din București, putand cobori chiar și sub 2%, in anumite cazuri, potrivit unei analize a companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Analiza ia in calcul…

- Restrictionarea muncii de la birou, impusa de regulile de distantare sociala, poate fi daunatoare, punand in pericol productivitatea, nevoile sociale ale angajatilor sau nevoia de diversitate, arata o analiza. Costurile de ocupare a spațiilor de birouri reprezinta, in medie, intre 3 și 4%…

- BUCUREȘTI, 29 nov – Sputnik, Georgiana Arsene. Situație dificila in Romania, unde specialiștii trag un semnal de alarma cu privire la o serie de dezinfectanți de maini aflați la comercializare in Romania. Este vorba despre dezinfectantul de maini fabricat in China cu metilizotiazolinona – substanța…

- Rețeaua de magazine specializata in comercializarea de produse agricole Agroland, inființata in 1997 in Timișoara, inaugureaza prima unitate Agroland MEGA din București și cel mai mare magazin din rețea in cadrul proiectului Penny Center din cartierul bucureștean Fundeni, tranzacție intermediata de…

- Peste o suta de persoane s-au adunat, duminica dupa amiaza, in Piața Victoriei din București pentru e protesta fața de noile reguli de restricție luate de Guvern, in contextul pandemiei de coronavirus, care ar urma sa intre in vigoare de luni. Unii oameni sunt nemulțumiți de obligativitatea maștii de…

- Jumatate dintre angajatii care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea in cladiri de birouri au continuat sa lucreze preponderent de acasa si dupa ridicarea starii de urgenta, in ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial sau prin rotatie personalul in spatiile…

- Jumatate dintre angajații din București au continuat sa lucreze preponderent de acasa și dupa ce a fost ridicata starea de urgența instituita in primavara acestui an, arata un studiu realizat de Cushman & Wakefield Echinox. In ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial…

- Principalele trei prioritati in conceperea politicilor de adoptare a muncii la distanta sunt sanatatea si siguranta angajatilor, mentionata de 70% dintre respondenti, imbunatatirea experientei angajatilor (65%) si atragerea si retinerea talentelor cheie (60%). „Lucrul la distanta a devenit…