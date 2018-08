Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale nu ne vor da pace nici in perioada urmatoare, in ciuda faptului ca potrivit estimarilor facute de meteorologi, in luna august, vremea se va incalzi ușor in majoritatea regiunilor, in special in cele nord-vestice. Nivelul de averse, insa, va ramane constant.

- Senatorul Florin Cițu face o analiza necruțatoare a economiei din Romania. Acesta susține, intr-o postare ampla, pe Facebook, ca masurile socialiste ale PSD-ului afecteaza negativ deciziile de investiții și economisire din economie."“Rețeta” PSD pentru distrugerea economiei- stimuleaza artificial…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua perspectiva…

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens pozitiv evolutia PIB in primul trimestru al anului, estimand un avans de 0,1% fata de trimestrul patru din 2017, dupa ce in prognoza de la inceputul lunii iunie indicase stagnare pentru perioada mentionata. Astfel, pe date ajustate sezonier, PIB-ul a…

- La sediul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, a fost organizata o conferinta de presa in cadrul careia au fost prezentate rezultatele obtinute de politisti pentru un sezon estival in siguranta si bilantul accidentelor de circulatie inregistrate pe raza judetului Dambovita, in…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a atras atenția ca Europa se confrunta in momentul de fața cu o „criza existențiala” și prezinta un plan cu trei direcții pentru a salva uniunea Europeana.

- Foarte pe scurt, Banca Naționala vrea sa tempereze consumul, considerat pe buna dreptate un motor nesustenabil de creștere a economiei intr-o țara cum e Romania. Prin urmare, BNR incurajeaza creditele cu dobanda fixa și pune frana celor de consum (in special celor in valuta, cu dobanda variabila). ”Parerea…

- ANCOM a anuntat miercuri ca a aplicat doua amenzi de peste un milion de lei companiei Telekom Mobile pentru incidentul de securitate din data de 5 martie 2018, cand reteaua a fost congestionata si nu s-au mai putut efecua nici convorbiri, nici transferuri de date. „Analiza documentelor transmise de…